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Градозащитники из Новой Ладоги попросили чиновников защитить памятники видеокамерами
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Градозащитники из Новой Ладоги попросили чиновников защитить памятники видеокамерами 

Ivyborg.ru 8 часов назад
Горожане из Новой Ладоги попросили чиновников повесить камеры наружного видеонаблюдения около исторических памятников деревянного зодчестве упеческой столице Приладожья
Градозащитники беспокоятся, что дома не доживут до запланированной реставрации, о которой было объявлено год назад. Зачастую в постройки пробираются бездомные или вандалы и портят исторические памятники. Не мешают неизвестным даже заколоченные окна и двери.
Жители опасаются очередных поджогов и безвозвратной утери архитектурных объектов. Так, в минувший понедельник дом Протодьяконовых, памятник регионального значения, в очередной раз оказался вскрыт неизвестными. По мнению горожан, отсутствие регулярного патрулирование стимулирует непрошеных гостей вламываться в жилища.
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