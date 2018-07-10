Градозащитники из Новой Ладоги попросили чиновников защитить памятники видеокамерами 

Горожане из Новой Ладоги попросили чиновников повесить камеры наружного видеонаблюдения около исторических памятников деревянного зодчестве упеческой столице Приладожья
Градозащитники беспокоятся, что дома не доживут до запланированной реставрации, о которой было объявлено год назад. Зачастую в постройки пробираются бездомные или вандалы и портят исторические памятники. Не мешают неизвестным даже заколоченные окна и двери.
Жители опасаются очередных поджогов и безвозвратной утери архитектурных объектов. Так, в минувший понедельник дом Протодьяконовых, памятник регионального значения, в очередной раз оказался вскрыт неизвестными. По мнению горожан, отсутствие регулярного патрулирование стимулирует непрошеных гостей вламываться в жилища.