Законопроект о митингах рекомендован к принятию в первом чтении

Авторы законодательной инициативы предлагают уточнить перечень обязанностей организатора публичного мероприятия, в частности, установить срок принятия мер по информированию заинтересованных лиц об отказе проведения публичного мероприятия. Законопроектом закрепляется обязанность организатора в случае отказа от проведения публичного мероприятия проинформировать об этом граждан и уведомить в письменной форме орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления.

Комитет полагает, что предлагаемые изменения позволят снизить финансовые и организационные затраты госорганов, которые обязаны обеспечивать общественный порядок при проведении публичных мероприятий. В то же время требование о своевременном уведомлении органа госвласти об отмене мероприятия не будут препятствовать открытому и свободному выражению гражданами своих взглядов, мнений и требований посредством организации и проведения публичных акций.

Вместе с тем, Комитет считает целесообразным обязать организатора мероприятия незамедлительно прекратить предварительную агитацию в случае отказа от проведения акции, поскольку продолжение агитации может ввести в заблуждение потенциальных участников мероприятия.