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Законопроект о митингах рекомендован к принятию в первом чтении
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Законопроект о митингах рекомендован к принятию в первом чтении 

duma.gov.ru 8 часов назад
Фото: duma.gov.ru
Авторы законодательной инициативы предлагают уточнить перечень обязанностей организатора публичного мероприятия, в частности, установить срок принятия мер по информированию заинтересованных лиц об отказе проведения публичного мероприятия. Законопроектом закрепляется обязанность организатора в случае отказа от проведения публичного мероприятия проинформировать об этом граждан и уведомить в письменной форме орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления.
Комитет полагает, что предлагаемые изменения позволят снизить финансовые и организационные затраты госорганов, которые обязаны обеспечивать общественный порядок при проведении публичных мероприятий. В то же время требование о своевременном уведомлении органа госвласти об отмене мероприятия не будут препятствовать открытому и свободному выражению гражданами своих взглядов, мнений и требований посредством организации и проведения публичных акций.
Вместе с тем, Комитет считает целесообразным обязать организатора мероприятия незамедлительно прекратить предварительную агитацию в случае отказа от проведения акции, поскольку продолжение агитации может ввести в заблуждение потенциальных участников мероприятия.
По итогам обсуждения Комитет рекомендовал Государственной Думе принять этот законопроект в первом чтении.
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