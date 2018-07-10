Более 6000 безработных смогут пройти бесплатное профобучение на Дону

Более 6000 безработных жителей Ростовской области смогут пройти бесплатное профобучение в 2018 году.

Согласно информации из официальных источников, организация профессионального обучения для 6070 безработных предусмотрена областной программой содействия занятости населения.

На данный момент возможностью получить новую профессию или повысить квалификацию воспользовались 3863 безработных жителя региона.

Обучение осуществляется по востребованным на рынке труда профессиям.

Желающим пройти его нужно обращаться в службу занятости по месту регистрации.