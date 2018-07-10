Ещё
Иоффе предложил принять программу поддержки СМИ в Крыму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иоффе предложил принять программу поддержки СМИ в Крыму 

РИА Новости Крым 8 часов назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. В ситуации активной информационной войны, которую Запад ведет против России и в особенности против Крыма, необходимо разработать и принять программу поддержки крымских масс-медиа для эффективного противостояния этой информационной агрессии. Такое мнение высказал председатель Общественной палаты РК Григорий Иоффе на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
"Сегодня есть большая потребность в том, чтобы специально разработать для той ситуации, которая сложилась в Крыму, программу поддержки медиа. То количество негатива, обыкновенной лжи, специальных технологий, которые сегодня присутствуют на различного уровня медиа, требует какой-то реакции. Мы с сожалением отмечаем, что не всегда эта реакция адекватна. И крымчане это чувствуют лучше всех", — сказал Иоффе.
В свою очередь первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что Крым мог бы стать пилотной площадкой для реализации целого ряда проектов в направлении усиления информационной безопасности страны.
"Жители Крыма и Севастополя находятся на передовой этой информационной борьбы, ощущают на себе весь набор этих «прелестей». И здесь должны появиться первые закаленные бойцы, которые всей России покажут, как эти проблемы решать", — полагает представитель ОП РФ.
РИА Новости Крым: последние новости
Группа SHOO и Стас Море презентовали клип о Евпатории Самую длинную пещеру предгорного Крыма обнаружили на стройке "Тавриды" Советник Трампа по нацбезопасности рассказал о позиции США по статусу Крыма
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом58
Индия испугалась российских истребителей40
Украина создает школу детей для «уничтожения» России26
Порошенко назвал «самый большой страх» России68
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына2
Видео
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение