Иоффе предложил принять программу поддержки СМИ в Крыму

"Сегодня есть большая потребность в том, чтобы специально разработать для той ситуации, которая сложилась в Крыму, программу поддержки медиа. То количество негатива, обыкновенной лжи, специальных технологий, которые сегодня присутствуют на различного уровня медиа, требует какой-то реакции. Мы с сожалением отмечаем, что не всегда эта реакция адекватна. И крымчане это чувствуют лучше всех", — сказал Иоффе.

В свою очередь первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что Крым мог бы стать пилотной площадкой для реализации целого ряда проектов в направлении усиления информационной безопасности страны.