Иоффе предложил принять программу поддержки СМИ в Крыму 

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. В ситуации активной информационной войны, которую Запад ведет против России и в особенности против Крыма, необходимо разработать и принять программу поддержки крымских масс-медиа для эффективного противостояния этой информационной агрессии. Такое мнение высказал председатель Общественной палаты РК Григорий Иоффе на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
"Сегодня есть большая потребность в том, чтобы специально разработать для той ситуации, которая сложилась в Крыму, программу поддержки медиа. То количество негатива, обыкновенной лжи, специальных технологий, которые сегодня присутствуют на различного уровня медиа, требует какой-то реакции. Мы с сожалением отмечаем, что не всегда эта реакция адекватна. И крымчане это чувствуют лучше всех", — сказал Иоффе.
В свою очередь первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что Крым мог бы стать пилотной площадкой для реализации целого ряда проектов в направлении усиления информационной безопасности страны.
"Жители Крыма и Севастополя находятся на передовой этой информационной борьбы, ощущают на себе весь набор этих «прелестей». И здесь должны появиться первые закаленные бойцы, которые всей России покажут, как эти проблемы решать", — полагает представитель ОП РФ.