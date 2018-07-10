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Археологи начали раскопки на месте собора XII века в Новгородском кремле
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Археологи начали раскопки на месте собора XII века в Новгородском кремле 

ТАСС 8 часов назад
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Новгородская археологическая экспедиция возобновила работы на территории кремля, где располагался собор Бориса и Глеба постройки XII века. Основание древнего храма обнаружили еще в 1940-е годы, при этом часть культурного слоя осталась нетронутой и есть вероятность новых находок, сообщила во вторник пресс-служба Новгородского музея-заповедника.
"Архитектурно-археологический отряд приступил к работам на Борисоглебском раскопе. Участок у северной стены церкви Андрея Стратилата получил название по существовавшему здесь до конца XVII века каменному собору Бориса и Глеба. Изучение его древних фундаментов является основной задачей экспедиции", — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что храм был построен в 1167-1173 годах по заказу богатого новгородца Сотко Сытинича и после неоднократно перестраивался.
Основание храма обнаружили еще во время работ в 1940-1941 годы, но раскопки приостановились из-за Великой Отечественной войны. В 2008 году исследования возобновили — тогда удалось зафиксировать фрагменты фундаментов XII и XV веков. Сейчас памятник будет изучаться уже на современном уровне, с применением новых методов.
"Архитектурные памятники раскапывают неразрушающим методом, то есть [в ходе раскопок] выходят на определенный уровень, ниже которого опускаться нельзя, иначе остатки постройки развалятся. На Рюриковом городище мы попробовали делать раскопки между фундаментами, получилось удачно", — приводит пресс-служба слова руководителя археологической экспедиции, профессора Владимира Седова. По информации музея, в экспедиции рассчитывают на новые находки, так как предыдущие исследования оставили в некоторые участки культурного слоя нетронутыми.
Главным результатом работ станет реконструкция фундаментов собора, которая в дальнейшем может послужить для проекта музеефикации древнего памятника. В этом году экспедиция работает на небольшом участке, чтобы определить стратегию дальнейших раскопок. Общая продолжительность исследований может занять не один год с постепенным увеличением площади Борисоглебского раскопа.
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