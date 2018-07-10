Индонезия может этим летом разрешить поставки российской кукурузы и сои

МОСКВА , 10 июля. / ТАСС /. Индонезия может в июле — августе разрешить поставки российской кукурузы и сои в страну, а в сентябре — октябре открыть рынок для гороха и ржи. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора по итогам переговоров представителей ведомства с Агентством сельскохозяйственного карантина министерства сельского хозяйства Индонезии.

"Индонезийская сторона проинформировала, что ранее направленные Россельхознадзором информационные материалы, необходимые для допуска кукурузы, ржи, сои, находятся на финальной стадии рассмотрения, и в июле — августе российская сторона будет уведомлена о возможности экспорта в Индонезию кукурузы и сои, а в сентябре — октябре — о допуске гороха и ржи", — пояснили в Россельхознадзоре.

При этом для скорейшего допуска ряда российских зерновых культур на рынок Индонезии и наращивания объемов экспорта зерна, Россельхознадзор рассматривает вопрос обеспечения постоянного нахождения представителя ведомства в Индонезии, говорится в сообщении.

Стороны также обсудили качество российского зерна и отметили неукоснительное соблюдение карантинных фитосанитарных требований Индонезии за этой продукцией.

Кроме того, учитывая заинтересованность индонезийской стороны в экспортных поставках на российский рынок ряда тропических фруктов (папайя, манго, бананы), представители Россельхознадзора проинформировали о порядке ввоза подкарантинной продукции на территорию Евразийского экономического союза и передали для ознакомления индонезийской стороне соответствующие нормативные документы ЕАЭС.

Также представители ведомств обсудили возможность гармонизации российской и индонезийской информационных систем фитосанитарного надзора для повышения прозрачности и открытости при взаимных поставках на рынки двух стран подкарантинной продукции.