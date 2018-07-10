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Законопроект об обнулении госпошлины за регистрацию юрлиц и ИП рекомендован ко второму чтению в ГД
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Законопроект об обнулении госпошлины за регистрацию юрлиц и ИП рекомендован ко второму чтению в ГД 

Агентство «Москва» 8 часов назад
Комитет Годсумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении правительственный законопроект, которым предлагается снизить до нуля размер государственной пошлины при подаче заявления для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ликвидации юрлиц и ИП, если заявление подается в электронной форме. Такое решение было принято на заседании комитета.
По мнению авторов законопроекта, реализация данной инициативы будет способствовать увеличению количества организаций и граждан, обращающихся за совершением вышеуказанных действий, в электронной форме и сокращению расходов уполномоченных государственных органов на прием и обработку заявлений.
В настоящее время госпошлина за регистрацию юрлиц и ИП уплачивается в размерах 4 тыс. руб. (за госрегистрацию юридического лица) и 800 руб. (за госрегистрацию физического лица в качестве ИП). За реорганизацию и ликвидацию юрлица госпошлина уплачивается в размере 800 руб., а за прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя — 160 руб.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2019 г.
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