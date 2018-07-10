Торговым сетям запретят наживаться на поставщиках

Снижение предельно допустимого порога доминирования торговых сетей в регионах с 25 до 15 процентов, запрет на возврат просроченной продукции поставщикам и фиксирование предельно допустимой неустойки по договору поставки на уровне пяти процентов поможет российским производителям поднять рентабельность. Благодаря перечисленным мерам они могут получить 100 миллиардов рублей дополнительных оборотных средств, которые сейчас уходят на оплату неадекватных неустоек торговым сетям.

Неугомонный ретейл

Усиление противоречий в отношениях торговых сетей с поставщиками были предсказаны законодателями ещё 12 лет назад, когда только пытались ограничить монополистические аппетиты ритейла. Однако тогда, по словам первого зампреда аграрного Комитета Совета Федерации Сергея Лисовского, возникло множество препятствий для внесения соответствующих поправок в закон о торговле.

Прошло время, и Правительство признало правоту депутатов и сенаторов. В июле 2016 года вступили в силу поправки к закону о торговле, ограничивающие пятью процентами бонус, который поставщик платит ретейлеру. В него включены плата за объём закупки (ретробонус), маркетинговые, рекламные, логистические и другие услуги. Ранее ретробонус мог достигать 10 процентов, размер прочих выплат и вовсе был не урегулирован. Также законом сокращались максимальные сроки оплаты поставленной продукции с 45 дней в зависимости от товара до 40 дней.

Мера была направлена на поддержку отечественного производителя, но в реальности всё пошло не так, как планировали. Торговые сети сразу принялись отыгрывать свои потери, навязывая откровенно губительные для производителей условия сотрудничества. Наиболее частым «нарушением прав и свобод бизнеса», по оценкам участников совещания в Совете Федерации 10 июля, посвящённому совершенствованию Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», стало введение в договоры штрафов по абсолютно надуманным поводам.

100 миллиардов рублей равен общий объём «неадекватных» штрафов, выписанных торговыми сетями поставщикам.

По мнению замминистра конкурентной политики Калужской области Леонида Марченкова, сегодня штрафные санкции являются средством для зарабатывания денег и действенным механизмом для навязывания поставщикам невыгодных условий сотрудничества. В некоторых регионах и вовсе доходит до абсурда, когда поставщикам отказывают в приёме продукции на основании сломанного ксерокса в торговой точке.

Обуздать «дискриминатора»

Ещё одним серьёзным испытанием для поставщиков являются договорные обязательства по возвращению просроченных продуктов. Производители убеждены, что в порче продуктов виноват сам ретейл, так как он не выдерживает температурный режим и условия хранения. Жаловаться на навязываемые кабальные условия, конечно, можно, но нерезультативно. По оценке ФАС , в 99 процентах случаев обращения в суд для поставщиков заканчиваются ничем. Таким образом, по заключению Сергея Лисовского , можно поставить под сомнение работоспособность закона, который должен пресекать навязывание поставщикам невыгодных условий.

Для решения проблем с возвратом просроченной продукции в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому торговым сетям запрещается понуждать поставщиков забирать обратно продовольственные товары, не проданные по истечении срока годности.

По оценке ФАС, в 99 процентах случаев обращения в суд для поставщиков заканчиваются ничем.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала поправки. По словам представителя надзорного ведомства Михаила Гуленкова, позиция эта взвешенная и основывается на результатах 936 проверок деятельности торговых сетей по заданию Правительства.

По мнению замминистра сельского хозяйства Вячеслава Лебедева, в законе должны быть чётко прописаны конкретные случаи, когда всё-таки позволяется сетям вернуть товар. Хотя действующее законодательство в отдельных случаях это прямо запрещает. Как пояснил депутат Госдумы Алексей Пономарёв , сегодня у поставщиков есть все правовые основания отказываться принимать скоропортящиеся продукты обратно.

Итоговым решением совещания стало письмо представителей российских производителей продовольственных товаров к кураторам темы в Правительстве — вице-премьерам Дмитрию Козаку Алексею Гордееву с просьбой ускорить принятие закона, запрещающего торговым сетям возвращать производителям нереализованные продукты питания.

В документе поясняется, что существующая практика возврата нереализованной продукции нарушает равенство сторон по договору поставки между торговой сетью и производителем, на которого по сути перекладываются все риски и ответственность за товар. В качестве мер воздействия на торговые сети Правительству также предложено снизить предельно допустимый порог доминирования торговых сетей в регионах с 25 процентов до 15 и зафиксировать предельно допустимую неустойку по договору поставки на уровне пяти процентов.