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В храме вблизи Аэропорта откроют библиотеку
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В храме вблизи Аэропорта откроют библиотеку 

Управа района Аэропорт города Москвы 8 часов назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В храме святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских во 2-м Боткинском откроется библиотека. Об этом сообщил настоятель храма протоиерей Иоанн Кудрявцев. Внести свой вклад в создание книжного фонда приглашают всех желающих. — Мы просим откликнуться желающих помочь в формировании библиотеки. Будем особенно рады книгам, которые вдохновили вас к духовной жизни, — отметил протоиерей. Приносить литературу можно ежедневно в рабочие часы храма. Телефон для справок: 8 (495) 945-37-42. Храм расположен по адресу: 2-й Боткинский проезд, дом 5, строение 27. (мю)
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