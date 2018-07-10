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Экипажи самолётов Ил-76МД отработали переброску грузов и личного состава на большие расстояния
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Экипажи самолётов Ил-76МД отработали переброску грузов и личного состава на большие расстояния 

RT на русском 8 часов назад
Манёвры были выполнены в рамках учений, которые проходят на территории Ивановской и Ульяновской областей.
RT на русском: последние новости
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