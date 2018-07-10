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В Южной Африке потерпел крушение самолет с пассажирами
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В Южной Африке потерпел крушение самолет с пассажирами 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В южноафриканской Претории разбился пассажирский самолет, есть пострадавшие.
В результате инцидента пострадали не менее 19 человек, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на службы спасения.
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