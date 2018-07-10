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Фестиваль «Живое Русское Слово» пройдет в библиотеке №183
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Фестиваль «Живое Русское Слово» пройдет в библиотеке №183 

Вестник района Гагаринский 8 часов назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Роль русской литературы очень трудно переоценить. Эта роль многогранна, как и сама литература. Горький писал: «Наша литература — наша гордость».
Говоря о русской литературе, нельзя не вспомнить о русской поэзии, ведь творчество многих русских поэтов знаменито на весь мир.
Вся русская литература учит быть человеком. Человеком — Личностью! Русская литература — это бесценное наше достояние, это учебник жизни, по которому учились наши родители, учимся мы.
Сейчас очень популярны такие мероприятия как конкурсы чтецов, на которых участники имеют возможность прочесть своих стихи перед публикой, которой не чужды такие понятия как творчество и искусство
10 Июля в 15:00 состоится такое мероприятие— фестиваль «Живое Русское Слово», где желающие могут прочесть свои стихи публике, либо же просто придти послушать других. Проходить данное мероприятие будет по адресу ул. Строителей. д. 8, корп. 2 (Библиотека) (Проезд: до станции метро «Университет», выход в центре зала.)
Вход свободный для всех желающих.
Фото: moyaokruga.ru
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