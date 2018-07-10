Ещё
«ВКонтакте» пригласил на работу создателя вирусного паблика про автомойку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«ВКонтакте» пригласил на работу создателя вирусного паблика про автомойку 

360tv.ru 9 часов назад
Социальная сеть«ВКонтакте» пригласила Аркадия Ламина, создателя юмористического паблика «Автомойка ул. Герцена, 94 Тюмень За ТЦ „Вояж“», пройти стажировку. Если она будет успешной, молодой человек сможет продолжить работу в компании на постоянной основе. Об этом сообщил Александр Круглов, директор по маркетингу «ВКонтакте».
«Аркадий — ты, без сомнения, один из лучших креативщиков в этом году. В последнее время твой паблик обсуждала вся страна — пора выходить на новый уровень. Если готов делать классно и смешно без оскорблений, то зовём тебя попробовать свои силы в нашей команде», — сказал Круглов.
В начале июня Аркадий завел группу «ВКонтакте» под названием «Автомойка ул. Герцена, 94 Тюмень За ТЦ „Вояж“». Там школьник создавал полную видимость реальной работы: выкладывал информацию об услугах, публиковал фотографии офиса, продавал вип-карты, общался с потенциальными клиентами и открывал вакансии мойщиков.
Главной «фишкой» паблика стали провокационные мемы, в которых автор не стеснялся использовать нецензурную лексику. Интернет-пользователям столь смелый и агрессивный маркетинг пришелся по вкусу — многие решили поддержать шутку. В итоге всего за месяц за счёт яркого ситуативного креатива число подписчиков паблика возросло до 11 тысяч.
16-летний Аркадий признался, что идею создать такую группу в соцсети для публикации мемов он придумал вместе со старшим братом. При этом Тюмень в качестве места дислокации автомойки он выбрал случайно.
360tv.ru: последние новости
Молодой человек пытался украсть автомобильный аккумулятор в сахалинском магазине. Видео SANA: сирийские военные нашли противотанковые системы США на юге страны Илон Маск показал видео из затопленной пещеры в Таиланде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия испугалась российских истребителей40
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом58
Порошенко назвал «самый большой страх» России66
Умер внук Леонида Брежнева28
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию954
Видео
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение