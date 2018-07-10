«ВКонтакте» пригласил на работу создателя вирусного паблика про автомойку 

Социальная сеть«ВКонтакте» пригласила Аркадия Ламина, создателя юмористического паблика «Автомойка ул. Герцена, 94 Тюмень За ТЦ „Вояж“», пройти стажировку. Если она будет успешной, молодой человек сможет продолжить работу в компании на постоянной основе. Об этом сообщил Александр Круглов, директор по маркетингу «ВКонтакте».
«Аркадий — ты, без сомнения, один из лучших креативщиков в этом году. В последнее время твой паблик обсуждала вся страна — пора выходить на новый уровень. Если готов делать классно и смешно без оскорблений, то зовём тебя попробовать свои силы в нашей команде», — сказал Круглов.
В начале июня Аркадий завел группу «ВКонтакте» под названием «Автомойка ул. Герцена, 94 Тюмень За ТЦ „Вояж“». Там школьник создавал полную видимость реальной работы: выкладывал информацию об услугах, публиковал фотографии офиса, продавал вип-карты, общался с потенциальными клиентами и открывал вакансии мойщиков.
Главной «фишкой» паблика стали провокационные мемы, в которых автор не стеснялся использовать нецензурную лексику. Интернет-пользователям столь смелый и агрессивный маркетинг пришелся по вкусу — многие решили поддержать шутку. В итоге всего за месяц за счёт яркого ситуативного креатива число подписчиков паблика возросло до 11 тысяч.
16-летний Аркадий признался, что идею создать такую группу в соцсети для публикации мемов он придумал вместе со старшим братом. При этом Тюмень в качестве места дислокации автомойки он выбрал случайно.