«Мосгаз» завершил капремонт систем газоснабжения почти в 200 домах за год

За год «Мосгаз» обновил газовые коммуникации более 18 тысяч московских квартир почти в 200 многоквартирных домах, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы на 2015–2044 годы включает в себя замену внутридомовых газовых сетей, срок эксплуатации которых превысил 30 лет.

«За период с 1 июля 2017 года по 1 июля 2018 года АО «Мосгаз» завершил капитальный ремонт систем газоснабжения почти 200 домов, в ходе которого были полностью обновлены устаревшие внутридомовые сети и установлено новейшее оборудование. Таким образом, работы ведутся с ежемесячным увеличением темпа и объемов в соответствии с графиком», — говорится в сообщении.

Комплексные работы специалистов включают в себя бесплатную замену кранов, установку диэлектрических вставок и гибких соединительных подводок. Каждая из деталей выполнена на самом высоком уровне и обеспечивает пожарную безопасность и защиту от «блуждающих» токов на долгие годы.