Ещё
«Мосгаз» завершил капремонт систем газоснабжения почти в 200 домах за год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мосгаз» завершил капремонт систем газоснабжения почти в 200 домах за год 

РИАМО 9 часов назад
Фото: РИАМО
За год «Мосгаз» обновил газовые коммуникации более 18 тысяч московских квартир почти в 200 многоквартирных домах, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы на 2015–2044 годы включает в себя замену внутридомовых газовых сетей, срок эксплуатации которых превысил 30 лет.
«За период с 1 июля 2017 года по 1 июля 2018 года АО «Мосгаз» завершил капитальный ремонт систем газоснабжения почти 200 домов, в ходе которого были полностью обновлены устаревшие внутридомовые сети и установлено новейшее оборудование. Таким образом, работы ведутся с ежемесячным увеличением темпа и объемов в соответствии с графиком», — говорится в сообщении.
Комплексные работы специалистов включают в себя бесплатную замену кранов, установку диэлектрических вставок и гибких соединительных подводок. Каждая из деталей выполнена на самом высоком уровне и обеспечивает пожарную безопасность и защиту от «блуждающих» токов на долгие годы.
«АО «Мосгаз» в составе комплекса городского хозяйства продолжает обновление газовых сетей и к лету увеличил объемы работ. Во многом это заслуга и жителей многоквартирных домов, которые с пониманием относятся к выполнению капитального ремонта. Система позволяет заранее отследить дату планируемых работ на нашем официальном сайте, а за три дня мы уведомляем все необходимые службы: это и управа, и старшие по дому. Наша задача — минимальное беспокойство москвичей на пути к совершенствованию систем жизнеобеспечения города», — сказал главный инженер предприятия Александр Осыка.
РИАМО: последние новости
Автомобили МВД и Росгвардии окрасят в белый или серый цвет Председатели ТИКов Подмосковья прошли тест на знание избирательного законодательства 2,4 млн абонентов по ЖКУ обслуживаются в МособлЕИРЦ по итогам 6 месяцев 2018 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия испугалась российских истребителей40
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом58
Порошенко назвал «самый большой страх» России66
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию954
Умер внук Леонида Брежнева28
Видео
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение