В Греции обнаружили старейший из известных фрагментов «Одиссеи»

Минкультуры страны предположило, что находка может стать старейшим из известных фрагментов гомеровского эпоса, передает РИА Новости

Экспедиция на Олимпии проводилась под руководством греческих и немецких ученых. В одном из крупнейших святилищ древней Греции на Пелопоннесе исследователи обнаружили черепок и 13 строками из XIV песни «Одиссеи», в которых царь Итаки, уже прибывший на родной остров, обращается к свинопасу Эвмею.

По предположению археологов, найденный фрагмент относится к III веку нашей эры, эпохе римского владычества над Грецией. Исходя из этого, он является старейшим из всех известных на сегодняшний день.