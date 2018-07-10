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Верховная Рада приняла закон о семейных фермерских хозяйствах
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Верховная Рада приняла закон о семейных фермерских хозяйствах 

Украина.ру 9 часов назад
Фото: Украина.ру
Верховная Рада приняла закон № 6490-д про стимулирование создания и деятельности семейных фермерских хозяйств. За проголосовали 229 народных депутатов.
Согласно документу, теперь можно будет создать семейное фермерское хозяйство без статуса юрлица на основании договора/декларации о создании такого хозяйства.
Договор заключается человеком совместно с членами семьи по месту расположения имущества и земельных участков фермерского хозяйства. Если человек сам собирается вести хозяйство — он самостоятельно составляет декларацию об этом (типовую форму утвердит Минагрополитики). После написания договора или декларации глава семейного фермерского хозяйства должен зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель.
Представители семейных фермерских хозяйств должны будут платить единый налог на льготных условиях. Государство будет доплачивать часть налога в течение 10 лет.
О том, к чему может привести этот закон рассказала глава налогового комитета ВР Нина Южанина.
«Есть риск для государства в том, что по единому соцвзносу есть большая доля, которую будет выплачивать ежегодно государство за каждое застрахованное лицо. Мы впервые хотим ввести легализацию фермерства и большую государственную поддержку. Поэтому в будущих годах мы должны заботиться о том, чтобы в государственном бюджете всегда была запланирована поддержка именно фермерских хозяйств, и она была направлена именно на эти цели», — считает глава профильного комитета.
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