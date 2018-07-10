Пассажирский самолет разбился в ЮАР

В окрестностях столицы ЮАР Претории потерпел крушение пассажирский самолет.

В результате инцидента пострадали 20 человек. Один из них находится в критическом состоянии, сообщает Reuters . Данных о погибших нет.

Подробности крушения в данный момент выясняются.

Первые фотографии с места инцидента уже появились в Twitter.