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Пассажирский самолет разбился в ЮАР
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Пассажирский самолет разбился в ЮАР 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В окрестностях столицы ЮАР Претории потерпел крушение пассажирский самолет.
В результате инцидента пострадали 20 человек. Один из них находится в критическом состоянии, сообщает Reuters. Данных о погибших нет.
Подробности крушения в данный момент выясняются.
Первые фотографии с места инцидента уже появились в Twitter.
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