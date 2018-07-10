Сарри не планирует удерживать Канте в «Челси» любой ценой

Итальянский тренер Маурицио Сарри, который в ближайшее время, как ожидается, возглавит лондонский «Челси», не планирует удерживать в своей будущей команде ее полузащитника Н'Голо Канте любой ценой.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, 59-летний специалист не включил француза в список игроков, которых он считает неприкасаемыми для продажи в стане «аристократов». Таким образом, будущий наставник лондонского клуба вполне может отпустить 27-летнего хавбека, которым интересуется сразу несколько европейских грандов, если клуб получит по нему выгодное предложение.