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Сарри не планирует удерживать Канте в «Челси» любой ценой
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Сарри не планирует удерживать Канте в «Челси» любой ценой 

Soccer News 9 часов назад
Фото: Soccer News
Итальянский тренер Маурицио Сарри, который в ближайшее время, как ожидается, возглавит лондонский «Челси», не планирует удерживать в своей будущей команде ее полузащитника Н'Голо Канте любой ценой.
Так, по сведениям El Mundo Deportivo, 59-летний специалист не включил француза в список игроков, которых он считает неприкасаемыми для продажи в стане «аристократов». Таким образом, будущий наставник лондонского клуба вполне может отпустить 27-летнего хавбека, которым интересуется сразу несколько европейских грандов, если клуб получит по нему выгодное предложение.
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