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Омичей оштрафовали за заброшенные земельные участки
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Омичей оштрафовали за заброшенные земельные участки 

Омск Здесь 9 часов назад
Фото: Омск Здесь
Только в июне было выявлено 90 га брошенных сельскохозяйственных земель. В результате проведенных в июне контрольно-надзорных мероприятий в Красноярском сельском поселении Омского района Омской области было выявлено около 90 га сельскохозяйственных угодий, которые не используются собственниками более трех лет. Земельные участки поросли сорной растительностью.
— За данные правонарушения граждане привлечены к административной ответственности, наложены административные штрафы. Учитывая характер совершенных административных правонарушений, имущественное положение привлекаемых к административной ответственности размер административного штрафа снижен, но составил не менее половины минимального размера административного штрафа, — сообщили в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области.
Владельцам участков выданы предписания о необходимости проведения агротехнических и фитосанитарных мероприятий. Кроме этого, их обязали использовать участок для осуществления сельскохозяйственной деятельности.
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