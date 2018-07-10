Омичей оштрафовали за заброшенные земельные участки

Только в июне было выявлено 90 га брошенных сельскохозяйственных земель. В результате проведенных в июне контрольно-надзорных мероприятий в Красноярском сельском поселении Омского района Омской области было выявлено около 90 га сельскохозяйственных угодий, которые не используются собственниками более трех лет. Земельные участки поросли сорной растительностью.

— За данные правонарушения граждане привлечены к административной ответственности, наложены административные штрафы. Учитывая характер совершенных административных правонарушений, имущественное положение привлекаемых к административной ответственности размер административного штрафа снижен, но составил не менее половины минимального размера административного штрафа, — сообщили в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области.

Владельцам участков выданы предписания о необходимости проведения агротехнических и фитосанитарных мероприятий. Кроме этого, их обязали использовать участок для осуществления сельскохозяйственной деятельности.