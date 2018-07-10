Ещё
На новой Нижне-Волжской набережной обнаружены грубые нарушения в ливневой системе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На новой Нижне-Волжской набережной обнаружены грубые нарушения в ливневой системе 

В городе N 9 часов назад
Фото: В городе N
Фото: vk.com  Грубые нарушения в проектировании системы водоотвода обнаружены на новой Нижне-Волжской набережной после сильных ливней, прошедших в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Владимир Панов на брифинге 10 июля.
Как отметил Панов, на недавно благоустроенной территории обнаружена ливневая труба, которая упирается в бетонную стену. Вследствие ошибки в проектировании воде некуда стекать, что приводит к серьезным проблемам на участке набережной во время сильных ливней.
Панов также добавил, что последствия стихии будут устранены подрядчиком за свой счет в течение полутора дней. Более глобальные вопросы, касающиеся самого проектирования ливневых систем, планируется решать комплексно после проведения проверки.
Фото: Анастасия Лазарева
Тем не менее глава Нижнего Новгорода сообщил, что проблема в работе ливневых систем города находится на контроле и уже есть положительные результаты. На данный момент прочищены ливневки на улице Алексеевской и Белинского.
По словам Панова, ни на Алексеевской, ни на пересечении улиц Белинского и Ковалихинской, где обычно бывают сильные потопления, после прошедшего дождя 9 июля уровень воды достигал максимум середины колеса автомобиля. Однако образовавшиеся лужи быстро исчезли благодаря прочищенным ливневым системам.
Также Владимир Панов назвал возможную причину разрушения Волжской набережной.
Напомним, скорое разрушение дорожного покрытия на Нижне-Волжской набережной и вблизи стадиона на Стрелке предрекал московский блогер Илья Варламов, который приезжал в столицу Приволжья в конце июня и в первую очередь обратил внимание на проблему с водоотводами.
В городе N: последние новости
В Цзинане пройдет неделя Максима Горького Жители поселка Новое Доскино останутся без света 5 июля В Нижегородской области будут штрафовать за пропаганду жестокого обращения с животными
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина создает школу детей для «уничтожения» России32
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом58
Индия испугалась российских истребителей41
Порошенко назвал «самый большой страх» России68
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына2
Видео
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение