На новой Нижне-Волжской набережной обнаружены грубые нарушения в ливневой системе 

Фото: vk.com Грубые нарушения в проектировании системы водоотвода обнаружены на новой Нижне-Волжской набережной после сильных ливней, прошедших в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Владимир Панов на брифинге 10 июля.
Как отметил Панов, на недавно благоустроенной территории обнаружена ливневая труба, которая упирается в бетонную стену. Вследствие ошибки в проектировании воде некуда стекать, что приводит к серьезным проблемам на участке набережной во время сильных ливней.
Панов также добавил, что последствия стихии будут устранены подрядчиком за свой счет в течение полутора дней. Более глобальные вопросы, касающиеся самого проектирования ливневых систем, планируется решать комплексно после проведения проверки.
Фото: Анастасия Лазарева
Тем не менее глава Нижнего Новгорода сообщил, что проблема в работе ливневых систем города находится на контроле и уже есть положительные результаты. На данный момент прочищены ливневки на улице Алексеевской и Белинского.
По словам Панова, ни на Алексеевской, ни на пересечении улиц Белинского и Ковалихинской, где обычно бывают сильные потопления, после прошедшего дождя 9 июля уровень воды достигал максимум середины колеса автомобиля. Однако образовавшиеся лужи быстро исчезли благодаря прочищенным ливневым системам.
Также Владимир Панов назвал возможную причину разрушения Волжской набережной.
Напомним, скорое разрушение дорожного покрытия на Нижне-Волжской набережной и вблизи стадиона на Стрелке предрекал московский блогер Илья Варламов, который приезжал в столицу Приволжья в конце июня и в первую очередь обратил внимание на проблему с водоотводами.