На новой Нижне-Волжской набережной обнаружены грубые нарушения в ливневой системе

Фото: vk.com Грубые нарушения в проектировании системы водоотвода обнаружены на новой Нижне-Волжской набережной после сильных ливней, прошедших в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Владимир Панов на брифинге 10 июля.

Как отметил Панов, на недавно благоустроенной территории обнаружена ливневая труба, которая упирается в бетонную стену. Вследствие ошибки в проектировании воде некуда стекать, что приводит к серьезным проблемам на участке набережной во время сильных ливней.

Панов также добавил, что последствия стихии будут устранены подрядчиком за свой счет в течение полутора дней. Более глобальные вопросы, касающиеся самого проектирования ливневых систем, планируется решать комплексно после проведения проверки.

Тем не менее глава Нижнего Новгорода сообщил, что проблема в работе ливневых систем города находится на контроле и уже есть положительные результаты. На данный момент прочищены ливневки на улице Алексеевской и Белинского.

По словам Панова, ни на Алексеевской, ни на пересечении улиц Белинского и Ковалихинской, где обычно бывают сильные потопления, после прошедшего дождя 9 июля уровень воды достигал максимум середины колеса автомобиля. Однако образовавшиеся лужи быстро исчезли благодаря прочищенным ливневым системам.

Также Владимир Панов назвал возможную причину разрушения Волжской набережной.