Сенаторы подготовят законопроект о размерах штрафов для поставщиков и торговых сетей

Сенаторы подготовят законопроект о регулировании размеров штрафов ритейлеров для поставщиков, рассказал RNS первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский

«Да, мы подготовим законопроект», — сказал Сергей Лисовский RNS, отвечая на вопрос, будет ли разработан законопроект, регулирующий штрафы, выплачиваемые поставщиками торговым сетям.

По мнению Лисовского, в ряде случаев торговые сети также должны платить штрафы поставщикам. «Мы теперь хотим, чтобы штрафы были за реально нанесённый ущерб, если он был, пусть сети компенсируют. И они должны быть зеркальными: если торговая сеть берет за то, что поздно приехала машина, то торговая сеть должна платить, когда поставщики стоят по десять часов на жаре с их продукцией. Торговые сети тоже должны платить за это штрафы», — сказал он.

Лисовский добавил, что в законопроект будет включён пункт о соразмерности штрафа нанесённому ущербу. По словам сенатора, законопроект будет внесён на рассмотрение в Госдуму в осеннюю сессию.

В 2016 году были приняты поправки в закон «О торговле», предусматривающие, в том числе, снижение максимального уровня вознаграждения ритейлерам от поставщиков до 5%.

Ранее RNS сообщило, что ФАС предложила правительству рассмотреть вопрос об установлении предельных размеров штрафных санкций по договору поставки продовольственных товаров, который заключается между ритейлерами и поставщиками. Соответствующее предложение ФАС подготовила по итогам проверок договоров поставок торговых сетей на соответствие требованиям закона «О торговле», проведенных по поручению правкомиссии по мониторингу и оперативному реагированию изменения конъюнктуры продовольственных рынков.

В ФАС отметили, что в новых договорах поставки торговые сети «существенно увеличивают штрафы в отношении поставщиков за некорректные документы, расхождения в ассортименте, наименовании товаров при поставке, недопоставке, поставке некачественного товара».