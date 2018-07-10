Ещё
Куряне ждут компенсации после потопа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Куряне ждут компенсации после потопа 

Курские известия 9 часов назад
Фото: Курские известия
Подрядчик обещает встретиться с жителями дома №7 по улице Хуторской в ближайший четверг
О потопе в квартирах на пятом этаже «КИ» уже писали 3 июля. На протяжении 5 дней с потолков текла вода. Кое-где отвалились дорогостоящие обои, рассохся ламинат, испортилась мебель. Подрядчик обещал возместить ущерб. Однако, по словам Юрия Мазурова, причинённый вред их семье до сих пор никто не оценил. Представители фирмы долго не выходили на связь и лишь недавно назначили встречу на ближайший четверг, чтобы обсудить подробности. Если подрядчик не выполнит обещаний, владельцы будут вынуждены обратиться в суд.
Старшая по дому №7 Наталья Датченко сообщила, что на общем собрании собственников было принято решение отказаться от услуг подрядчика. Сумма, за которую предложили сделать ремонт крыши в ООО «Стройкомплект» не устроила жильцов. Теперь они ищут нового исполнителя.
Стоит отметить, что ООО «Стройкомплект» уже получил аванс в сумме 477 565 рублей. Работы по ремонту кровли должны были завершиться не позднее 25 июля. Поскольку жители дома вынесли решение против компании, возможно, им придётся некоторое время жить с дырой на крыше. Вернут ли собственникам аванс, не известно.
Алёна Мартынова
Курские известия: последние новости
Курская область. В Щиграх отремонтировали вокзал Курск. Компания по отлову животных завершила свою работу На трассе М-2 Крым в Курской области отремонтировали 4 км покрытия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия испугалась российских истребителей40
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом58
Порошенко назвал «самый большой страх» России66
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию954
Умер внук Леонида Брежнева28
Видео
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение