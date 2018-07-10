Куряне ждут компенсации после потопа

Подрядчик обещает встретиться с жителями дома №7 по улице Хуторской в ближайший четверг

О потопе в квартирах на пятом этаже «КИ» уже писали 3 июля. На протяжении 5 дней с потолков текла вода. Кое-где отвалились дорогостоящие обои, рассохся ламинат, испортилась мебель. Подрядчик обещал возместить ущерб. Однако, по словам Юрия Мазурова, причинённый вред их семье до сих пор никто не оценил. Представители фирмы долго не выходили на связь и лишь недавно назначили встречу на ближайший четверг, чтобы обсудить подробности. Если подрядчик не выполнит обещаний, владельцы будут вынуждены обратиться в суд.

Старшая по дому №7 Наталья Датченко сообщила, что на общем собрании собственников было принято решение отказаться от услуг подрядчика. Сумма, за которую предложили сделать ремонт крыши в ООО «Стройкомплект» не устроила жильцов. Теперь они ищут нового исполнителя.

Стоит отметить, что ООО «Стройкомплект» уже получил аванс в сумме 477 565 рублей. Работы по ремонту кровли должны были завершиться не позднее 25 июля. Поскольку жители дома вынесли решение против компании, возможно, им придётся некоторое время жить с дырой на крыше. Вернут ли собственникам аванс, не известно.

Алёна Мартынова