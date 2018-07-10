По просьбе жительницы Ховрина отремонтировали лавочку во дворе на Клинской

На детской площадке во дворе дома 10, корпус 4 по Клинской улице отремонтировали лавочку. Работы выполнили после обращения жительницы района Ховрино на портал «Наш город».

Об устранении замечания отчитался и.о. главы управы Андрей Ветохин.

«Сообщаю, что малая архитектурная форма (лавочка) отремонтирована», — говорится в официальном ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ео)