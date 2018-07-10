Поэтический вечер ко дню рождения Евтушенко пройдет в Ховрине

Библиотека № 27, расположенная на территории района Ховрино, приглашает всех желающих на поэтический вечер, посвященный Евгению Евтушенко , которому в этот день исполнилось бы 86 лет.

Как сообщается на сайте библиотечной системы Северного округа столицы, мероприятие состоится 18 июля.

«Прозвучат стихи поэта, будут демонстрироваться фрагменты документальных фильмов о Евтушенко, читатели примут участие в дискуссии о путях развития поэзии в современном мире», — говорится в сообщении на сайте.

Напомним, библиотека № 27 находится по адресу: ул. Фестивальная, д. 67. Начало в 16.00. Вход свободный. Предварительной регистрации не требуется. (ео)