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Поэтический вечер ко дню рождения Евтушенко пройдет в Ховрине
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Поэтический вечер ко дню рождения Евтушенко пройдет в Ховрине 

Управа района Ховрино города Москвы 9 часов назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Библиотека № 27, расположенная на территории района Ховрино, приглашает всех желающих на поэтический вечер, посвященный Евгению Евтушенко, которому в этот день исполнилось бы 86 лет.
Как сообщается на сайте библиотечной системы Северного округа столицы, мероприятие состоится 18 июля.
«Прозвучат стихи поэта, будут демонстрироваться фрагменты документальных фильмов о Евтушенко, читатели примут участие в дискуссии о путях развития поэзии в современном мире», — говорится в сообщении на сайте.
Напомним, библиотека № 27 находится по адресу: ул. Фестивальная, д. 67. Начало в 16.00. Вход свободный. Предварительной регистрации не требуется. (ео)
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