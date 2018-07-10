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В Киришах появится Сквер поколений
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В Киришах появится Сквер поколений 

АСН-Инфо 9 часов назад
Фото: АСН-Инфо
На месте демонтированного городского рынка в Киришах появится Сквер поколений.
Основная идея проекта — «Связь поколений от первостроителей до будущих поколений» — будет воплощена в виде двух площадок, соединенных дорожками, образующими «восьмерку».
В основе организации общественного пространства — применение разноуровнего пространства, образованного с помощью искусственного рельефа. Основной поток пешеходов будет двигаться из одной части города в другую через сквер по главной пешеходной дорожке из брусчатки. Ключевую идею проекта поддержат арт-объекты, установленные в противоположных концах сквера в центрах петель восьмерки. Первый объект образно перекликается с промышленными установками нефтеперерабатывающего завода и Киришской ГРЭС. Вторая композиция носит абстрактный характер и воплощает будущее, прогресс и новые технологии.
В местах отдыха появятся скамейки, клумбы и антивандальные фонари, рядом со сквером — парковочная площадка. Планируется также установить гранитные плиты с указанием памятных событий из истории города, высадить клены и пихты.
Благоустройство территории в районе ул. Советская, д. 5, проходит в рамках приоритетной федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
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