Асфальт привели в порядок во дворе на Фестивальной

Во дворе дома 22, корпус 8 по Фестивальной улице привели в порядок поврежденный участок асфальта. Работы выполнили после обращения жителя района Ховрино с соответствующей просьбой на портал «Наш город».

Об устранении замечаний отчитался и.о. главы управы Андрей Ветохин.

«Ремонт асфальтобетонного покрытия по указанному адресу выполнен», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ео)