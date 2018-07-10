Ещё
Асфальт привели в порядок во дворе на Фестивальной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Асфальт привели в порядок во дворе на Фестивальной 

Управа района Ховрино города Москвы 9 часов назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Во дворе дома 22, корпус 8 по Фестивальной улице привели в порядок поврежденный участок асфальта. Работы выполнили после обращения жителя района Ховрино с соответствующей просьбой на портал «Наш город».
Об устранении замечаний отчитался и.о. главы управы Андрей Ветохин.
«Ремонт асфальтобетонного покрытия по указанному адресу выполнен», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ео)
Управа района Ховрино города Москвы: последние новости
Префект САО Владислав Базанчук встретится с жителями округа 11 июля Поэтический вечер ко дню рождения Евтушенко пройдет в Ховрине По просьбе жительницы Ховрина отремонтировали лавочку во дворе на Клинской
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом58
Украина создает школу детей для «уничтожения» России30
Индия испугалась российских истребителей40
Порошенко назвал «самый большой страх» России69
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына2
Видео
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение