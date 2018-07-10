В Таиланде завершилась операция по спасению школьников

Как и прогнозировал глава штаба спасательной операции Наронгсак Осоттханакон, бывший губернатор провинции Чианграй , где расположена пещера, на эвакуацию ушло гораздо меньше времени, чем в предыдущие дни, когда на поверхность были выведены две группы по четыре человека. «Посмотрим, как много времени это займет у нас. В первый день потребовалось 11 часов, во второй — 9 часов», — отметил Осоттханакон перед тем, как спасатели в очередной раз вошли в пещеру.

С самого утра в полевом лагере, разбитом неподалеку от входа в Тхао Луанг, дежурили девять автомобилей скорой помощи, что свидетельствовало о планах властей Таиланда не растягивать еще больше спасательную операцию. Да и делать это было опасно — в первую очередь, из-за продолжающихся дождей. Спасателям приходилось постоянно откачивать воду специальными помпами.

Оборудование было установлено сразу, как были обнаружены школьники. К воскресенью удалось откачать достаточно большое количество воды, чтобы уменьшить число затопленных участков тоннелей, которые предстояло преодолеть под водой. Именно это стало одной из главных причин начать спасательную операцию (ведь, как выяснилось, многие школьники не умели плавать). К тому же дети уже несколько дней находились под наблюдением врачей и достаточно окрепли для «путешествия на поверхность земли». Кроме того, у специалистов возникли опасения относительно запаса кислорода в пещере и в подземных тоннелях, через которые лежал путь к свету.

Выведенные на поверхность дети и взрослые были тут же отправлены в больницу, где их поместили в карантин, как и первых восьмерых школьников. У тех были обнаружены признаки инфекции. Кстати, именно из опасений, что они могли «подцепить» что-то опасное под землей, родителям запретили обнимать и целовать своих детей до того, как будет проведено их полное медицинское обследование. Они не могли даже нормально поговорить до тех пор, пока в больнице не был установлен специальный телефон.

"В условиях карантина они могут видеть родных через стекло, но не могут общаться. Сегодня (во вторник) будет установлен телефон, по которому они смогут разговаривать", — проинформировал постоянный секретарь министерства здравоохранения Таиланда доктор Чесада Чокдамронгсук.

При этом он рассказал, что имена и фотографии спасенных школьников, попавшие в Интернет, не соответствуют действительности. Личности детей по-прежнему держатся в тайне, известно лишь то, что они играют в юниорской футбольной команде «Лесные Вепри». Во время эвакуации и на брифинге спасатели так и называли ребят: «Лесной Вепрь-1», «Лесной Вепрь-2» и так далее.

Пропавшие 23 июня школьники провели в пещере 16-18 дней. Как оказалось, выжить им помогли запасы печенья, чипсов, пирожков и несколько больших бутылок газировки, купленные перед спуском под землю. Когда дети поняли, что отрезаны от выходов водой и им придется ждать спасателей, они разделили принесенную с собой еду на небольшие порции и ели понемногу каждый день. Поисковые группы обнаружили их только на десятый день. С тех пор с ними постоянно находились врачи, контролировавшие состояние их здоровья и прием.

А буквально за два дня до начала эвакуации их стали учить нырять. Эта поспешность вызвала критику со стороны многих профессиональных аквалангистов. По их словам, погружаться мутную воду, в которой нельзя разглядеть вытянутую руку, очень опасно. В пещере много узких проходов, сильное течение, и очень легко запаниковать. Другой «критической проблемой» мог стать уровень кислорода во время перемещения. В пятницу в пещере погиб опытный дайвер из ВМС Таиланда, который потерял сознание от нехватки кислорода и не пришел в себя на обратном пути.

Однако ждать было еще опаснее. Небольшой уступ, на котором устроились дети, мог уйти под воду, да и запасы воздуха в пещере не бесконечны. Впрочем, были и другие варианты эвакуации. Например, предлагалось пробурить отверстие в своде пещеры и через него вытащить детей на поверхность. Однако позже выяснилось, что в том месте, где находились школьники, расстояние до поверхности земли составляет около 800 метров.

Предлагались и более экзотичные способы. Так миллиардер-новатор, глава компании SpaceX Илон Маск предлагал спасти детей с помощью надувного кабеля длиной около четырех километров. А впоследствии предоставил и мини-субмарину «Лесной Вепрь» (по названию футбольной команды). Впрочем, спасатели поблагодарили его за это, но отказались использовать этот аппарат. Как пояснил Осоттханакон, «предоставленное оборудование нецелесообразно для нашей миссии, оно технологически сложное и продвинутое, но мы не можем использовать его в пещере в этой миссии». По мнению экспертов, ушедшие под воду узкие коридоры пещеры Тхао Луанг создали бы большие препятствия для спасательной субмарины, она бы просто там застряла.

Как бы то ни было, операция завершена. Все спасенные проходят восстановительный курс. В больнице они проведут еще как минимум несколько дней, и не смогут побывать на финале Чемпионата мира по футболу, который проходит в России . Впечатленный их историей президент ФИФА Джанни Инфантино еще на прошлой неделе отправил им письмо с приглашением. Он пообещал, что футбольная ассоциация возьмет на себя все расходы по их перелету и пребыванию в Москве

Однако врачи просто не отпустят так рано вызволенных из ловушки детей. «Они не могут поехать, какое-то время ребята должны оставаться в больнице», — отметил представитель министерства здравоохранения Таиланда Тонччай Лердвилаатанапонг. — Они, вероятно, будут смотреть финал по телевидению".