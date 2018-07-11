Процесс спасения детей из пещеры в Таиланде показали на видео

Ролик опубликован на странице «морских котиков» в Facebook.

На кадрах видны базы спасателей внутри пещеры, а также работа дайверов. Показано также, как носилки с детьми перемещали к выходу через подтопленные проходы.

Операция по спасению группы из 12 школьников в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнего футбольного тренера завершилась днем 10 июля, когда на поверхность вывели пять последних человек. Всего она заняла три дня. Сейчас все спасенные чувствуют себя хорошо.

Во время проведения операции все касающиеся ее материалы засекречивали: участникам нельзя было без специального разрешения разглашать информацию и делиться фотографиями, чтобы предотвратить распространение ложной информации.