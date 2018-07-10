Ещё
Свыше пяти тысяч случаев браконьерства выявлено в Петербурге и Ленобласти с января этого года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свыше пяти тысяч случаев браконьерства выявлено в Петербурге и Ленобласти с января этого года 

360tv.ru 9 часов назад
В Санкт‐Петербурге и Ленинградской области за первое полугодие 2018 года выявлено свыше пяти тысяч случаев браконьерства, а общая сумма штрафов составила порядка 14 миллионов рублей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на врио руководителя Северо‐Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Андрея Яковлева.
В ходе расследования изъяли 500 транспортных средств и 8 015 килограммов рыбы, при том, что за первое полугодие выловили 71 500 тонн. Браконьеров поймали в Гладышевском, Юнтоловском и Сестрорецком заказниках.
В Курганской области браконьеру, от чьих рук погибли птицы из Красной книги, грозит пять лет лишения свободы, а также штраф в размере около 150 тысяч рублей. В конце июня специалисты регионального департамента природных ресурсов и окружающей среды обнаружили на странице охотника в соцсети «Одноклассники» снимки с убитыми животными.
360tv.ru: последние новости
Молодой человек пытался украсть автомобильный аккумулятор в сахалинском магазине. Видео Илон Маск показал видео из затопленной пещеры в Таиланде Жители Сосновоборска выжили поселившийся с ними цыганский табор
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом58
Украина создает школу детей для «уничтожения» России30
Индия испугалась российских истребителей40
Порошенко назвал «самый большой страх» России69
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына2
Видео
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение