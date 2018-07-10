Свыше пяти тысяч случаев браконьерства выявлено в Петербурге и Ленобласти с января этого года 

В Санкт‐Петербурге и Ленинградской области за первое полугодие 2018 года выявлено свыше пяти тысяч случаев браконьерства, а общая сумма штрафов составила порядка 14 миллионов рублей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на врио руководителя Северо‐Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Андрея Яковлева.
В ходе расследования изъяли 500 транспортных средств и 8 015 килограммов рыбы, при том, что за первое полугодие выловили 71 500 тонн. Браконьеров поймали в Гладышевском, Юнтоловском и Сестрорецком заказниках.
В Курганской области браконьеру, от чьих рук погибли птицы из Красной книги, грозит пять лет лишения свободы, а также штраф в размере около 150 тысяч рублей. В конце июня специалисты регионального департамента природных ресурсов и окружающей среды обнаружили на странице охотника в соцсети «Одноклассники» снимки с убитыми животными.