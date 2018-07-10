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Восемь дворов благоустроят в Нальчике к ноябрю
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Восемь дворов благоустроят в Нальчике к ноябрю 

АиФ Ставрополье 9 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Восемь дворов Нальчика благоустроят до ноября по программе «Комфортная городская среда», сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.
В рамках программы во дворах кладут новый асфальт, расширяют проезды, меняют бордюры и фонарные столбы, обрезают деревья. Работы активно идут в семи дворах Нальчика, и подрядчики уверяют, что сдадут проекты раньше ноября.
Не все жители довольны работой подрядчиков. Многие сопротивляются вырубке высоких деревьев для расширения проездов. Замглавы города Анзор Ашабоков проинспектировал дворы, в которых идут работы по благоустройству, и сделал замечания подрядчикам за некачественную укладку бордюров.
«В ходе реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды мы видим, как не только преображаются дворы, но и какими активными становятся сами жители. Теперь нальчане точно знают, что их активность и неравнодушие дают свои плоды», — прокомментировал Анзор Ашабоков.
Программа благоустройства территорий «Формирование комфортной городской среды» завершится в 2022 году. Она позволяет жителям улучшать общественные пространства и дворы за счёт бюджета.
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