Восемь дворов благоустроят в Нальчике к ноябрю

Восемь дворов Нальчика благоустроят до ноября по программе «Комфортная городская среда», сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.

В рамках программы во дворах кладут новый асфальт, расширяют проезды, меняют бордюры и фонарные столбы, обрезают деревья. Работы активно идут в семи дворах Нальчика, и подрядчики уверяют, что сдадут проекты раньше ноября.

Не все жители довольны работой подрядчиков. Многие сопротивляются вырубке высоких деревьев для расширения проездов. Замглавы города Анзор Ашабоков проинспектировал дворы, в которых идут работы по благоустройству, и сделал замечания подрядчикам за некачественную укладку бордюров.

«В ходе реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды мы видим, как не только преображаются дворы, но и какими активными становятся сами жители. Теперь нальчане точно знают, что их активность и неравнодушие дают свои плоды», — прокомментировал Анзор Ашабоков.

Программа благоустройства территорий «Формирование комфортной городской среды» завершится в 2022 году. Она позволяет жителям улучшать общественные пространства и дворы за счёт бюджета.