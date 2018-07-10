Торгпред РФ: бизнес Японии определил ИННОПРОМ местом своей постоянной дислокации

ЕКАТЕРИНБУРГ , 10 июля. / ТАСС /. России Японии необходимо постоянно наращивать пул совместных проектов. Об этом заявил в интервью ТАСС торговый представитель РФ в Токио Сергей Егоров на полях Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018, которая проходит в Екатеринбурге 9-12 июля.

"В 2017 году на ИННОПРОМе были заложены основы проектов, которые находятся сейчас в активной проработке, — отметил Егоров. — Японский бизнес и поддерживающие его организации уже определили ИННОПРОМ местом своей постоянной дислокации". «Это означает не только оформление в контракты достигнутых в прошлом году договоренностей, но и постоянную подпитку новыми проектами», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время крайне актуально наращивать пул проектов. «Это нужно, чтобы стимулировать расширение масштабов двустороннего экономического взаимодействия, которое пока растет не так быстро, как нам бы хотелось», — сказал торгпред РФ.

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