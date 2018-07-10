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Юные гитаристы выступят в Доме творчества «Ховрино»
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Юные гитаристы выступят в Доме творчества «Ховрино» 

Управа района Ховрино города Москвы 9 часов назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Концерт «Звучи, моя гитара» состоится в ближайший четверг, 12 июля, в Доме творчества «Ховрино» на Зеленоградской улице. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
— Выступят воспитанники Дома творчества, они исполнят как сольные произведения, так и ансамблевые. Приглашаем вас на музыкальную встречу, — уточнили в ДТ «Ховрино».
Напомним, Дом творчества «Ховрино» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 17, корп. 1. Вход свободный, предварительной регистрации не требуется. Возрастные ограничения также отсутствуют. (ео)
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