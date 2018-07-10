Юные гитаристы выступят в Доме творчества «Ховрино»

Концерт «Звучи, моя гитара» состоится в ближайший четверг, 12 июля, в Доме творчества «Ховрино» на Зеленоградской улице. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

— Выступят воспитанники Дома творчества, они исполнят как сольные произведения, так и ансамблевые. Приглашаем вас на музыкальную встречу, — уточнили в ДТ «Ховрино».

Напомним, Дом творчества «Ховрино» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 17, корп. 1. Вход свободный, предварительной регистрации не требуется. Возрастные ограничения также отсутствуют. (ео)