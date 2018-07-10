Детскую площадку привели в порядок на Бибиревской

После обращения жителя Алтуфьевского района на портал «Наш город» в порядок привели детскую площадку по адресу ул. Бибиревская, д. 17. О проведении работ отчитался глава управы Владимир Кузьменко

«Детская площадка приведена в надлежащее состояние, ремонт резинового покрытия выполнен, канат повешен, переходная труба закреплена, малые архитектурные формы покрашены, болты закреплены, территория площадки убрана, поросль удалена», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ео)