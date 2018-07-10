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Торгпред РФ: Москва и Токио готовят контракты к Восточному экономическому форуму
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Торгпред РФ: Москва и Токио готовят контракты к Восточному экономическому форуму 

ТАСС 9 часов назад
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Делегация Японии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) составит около 300 человек, идет активная подготовка соглашений и контрактов. Об этом заявил в интервью ТАСС торговый представитель России в Токио Сергей Егоров на полях Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018, которая проходит в Екатеринбурге 9-12 июля.
"Японская делегация на ВЭФ будет такой же многочисленной, какой она была на двух предыдущих форумах, то есть порядка 250-300 человек, — сказал Егоров. — Ведется активная подготовка к заключению соглашений и контрактов, в основном в развитие заключенных на прошлых двусторонних мероприятиях меморандумов".
По словам торгпреда, речь идет о договоренностях в энергетике, химической промышленности, здравоохранении, а также сельском хозяйстве. «Развитие взаимодействия в данных сферах видится наиболее перспективным в среднесрочном плане», — отметил собеседник агентства.
Он также сообщил, что на полях ВЭФ-2018 стороны планируют провести круглый стол по цифровым технологиям в городской среде.
Ранее о намерении приехать на форум во Владивосток заявлял премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
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