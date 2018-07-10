Для обмена опытом: в Самарскую область прибыли военные из Узбекистана 

Для солдат проведут тактические учения
В Самарской области пройдут совместные учения российских и узбекистанских военных. Об этом сообщили представители ЦВО.
— Делегация военных будет базироваться в Самарской и Оренбургской областях. В нее вошли начальники штабов, командиры бригад, батальонов, рот и дивизионов, — рассказали в ведомстве. — В течение 20 дней они будут изучать опыт боевой подготовки 2-ой общевойсковой армии.
За это время солдаты посетят занятия мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, ознакомятся с организацией проведения тренировок и учений, мероприятий боеготовности в разных подразделениях и единых дней специалистов. В свободные от занятий дни военным проведут экскурсии по Самаре и Оренбургу.
— Руководители ЦВО и Министерства обороны Узбекистана договорились о сотрудничестве. До конца года обе стороны проведут переговоры по вопросам региональной безопасности, а также совместные учения на полигоне Фориш в Узбекистане, — пояснили представители ЦВО.