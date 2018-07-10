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Среди кандидатов на альтернативного литературного «Нобеля» не оказалось россиян
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Среди кандидатов на альтернативного литературного «Нобеля» не оказалось россиян 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Новая академия Швеции выбрала 46 кандидатов на альтернативную Нобелевскую премию, список которых можно найти на портале организации.
В длинном списке оказались Джоан Роулинг с книгой «Гарри Поттер и философский камень», Харуки Мураками с романом «1Q84», Нил Гейман с «Океаном в конце дороги», Арундати Рой с «Богом мелочей», Маргарет Этвуд с «Рассказом служанки» и др.
Среди почти полусотни претендентов на награду из разных стран мира россиян не оказалось. Проголосовать за нравящуюся книгу на сайте может любой желающий до 14 августа. Тогда список сократится до четырех книг: троих авторов представят по итогам онлайн-голосования, четвертого выберет жюри Новой академии Швеции.
Имя победителя назовут 14 октября. Группа шведских деятелей культуры решила основать Новую академию, когда вручение Нобелевской премии по литературе в 2018 году было отменено. Это случилось после скандала вокруг мужа одной из членов академии, которого обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании.
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