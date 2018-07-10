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Жителям поселка отказали в ремонте единственной дороги, потому что «ее нет»
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Жителям поселка отказали в ремонте единственной дороги, потому что «ее нет» 

Ридус 10 июля 2018
Фото: Ридус
Власти города Щучье Курганской области отказались ремонтировать единственную дорогу в поселке Плановый, назвав ее «стихийным проездом».
Активисты общественной организации «Гражданский патруль» обратились в районную администрацию с жалобой на состояние дороги.
Стихийные и самовольно организованные проезды автомобильными дорогами не являются. Таковые проезды имеются на территории города Щучье, в том числе поселка Плановый. Улицы поселка Плановый не имеют твердого покрытия, являются грунтовыми дорогами… Ремонт таких дорог действующим законодательством не предусмотрен, — говорится в официальном ответе горадминистрации.
Глава «Гражданского патруля» Ростислав Антонов заявил, что власти попросту не желают помогать людям ссылаясь на недооформленные документы.
«Не важно, была ли эта дорога или ее самостоятельно проложили жители. Они сделали это из соображений удобства, и разумная администрация могла бы пойти им навстречу и внести дорогу в соответствующие документы для удобного проживания. Здесь же мы видим совершенно обратную реакцию», — отметил он.
Активисты обратились в прокуратуру Курганской области с просьбой провести проверку по факту бездействия администрации Щучьего, сообщается на официальной странице «Гражданского патруля».
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