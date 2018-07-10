Власти Зауралья отказались ремонтировать несуществущую дорогу

Жители поселка Плановый неоднократно просили администрацию отремонтировать единственный выезд из населенного пункта. Власти в просьбе отказали, поскольку дорога не числиться в документах, сообщил сайт URA.RU.

Местные жители жалуются, что выезд давно требует ремонтных работ. Дожди делают ситуацию и вовсе критической. В это время даже автомобиль скорой помощи не может проехать в поселок.

По словам администрации, определить местонахождение улицы, которая указана в жалобе, невозможно. Вдобавок в поселке нет единого твердого покрытия, а законодательство не предусматривает ремонт грунтовых дорог. Возможна лишь работа по восстановлению ровности проезжей части.

Чиновники утверждают, что проезды в Плановом образованы самовольно или стихийно. Это значит, что автомобильными дорогами они вообще не являются.