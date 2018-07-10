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Власти Зауралья отказались ремонтировать несуществущую дорогу
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Власти Зауралья отказались ремонтировать несуществущую дорогу 

360tv.ru 11 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Жители поселка Плановый неоднократно просили администрацию отремонтировать единственный выезд из населенного пункта. Власти в просьбе отказали, поскольку дорога не числиться в документах, сообщил сайт URA.RU.
Местные жители жалуются, что выезд давно требует ремонтных работ. Дожди делают ситуацию и вовсе критической. В это время даже автомобиль скорой помощи не может проехать в поселок.
По словам администрации, определить местонахождение улицы, которая указана в жалобе, невозможно. Вдобавок в поселке нет единого твердого покрытия, а законодательство не предусматривает ремонт грунтовых дорог. Возможна лишь работа по восстановлению ровности проезжей части.
Чиновники утверждают, что проезды в Плановом образованы самовольно или стихийно. Это значит, что автомобильными дорогами они вообще не являются.
Приблизительно три тысячи дорог отремонтируют в Подмосковье. Министр транспорта Игорь Тресков сообщил, что 60% (1169 дорог) плана уже выполнили.
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