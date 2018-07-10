Ставки на контейнерные перевозки вновь снизились на прошлой неделе на большинстве направлений

Ставки из Китая на порты севера Европы находились по состоянию на конец прошлой недели на отметке $881 за TEU, что на 0,5% меньше, чем неделей ранее. На маршрутах перевозок из Азии в южную Европу ставки упали на 1,1%, до $903 за TEU.

Стоимость доставки 40-футового контейнера из Китая в порты западного побережья США составила по состоянию на 6 июля $1555, что на 0,6% больше, чем неделей ранее. Ставки на Восточное побережье выросли на 3,9%, до $2623 за FEU.

Некоторые эксперты ожидают, что ставки могут начать расти в II полугодии. Однако с началом торговой войны между Китаем и США прогнозы могут оказаться неточными.