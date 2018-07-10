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Главным управляющим директором Альфа-Банка станет член правления ВТБ Владимир Верхошинский
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Главным управляющим директором Альфа-Банка станет член правления ВТБ Владимир Верхошинский 

Rambler News Service 11 часов назад
Фото: Вести Экономика
«С 1 августа 2018 года главным управляющим директором (CEO) Альфа-Банка назначен Владимир Верхошинский», — говорится в сообщении.
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