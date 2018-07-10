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Новая миссия НАТО поможет предотвратить угрозу возрождения терроризма в Ираке
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Новая миссия НАТО поможет предотвратить угрозу возрождения терроризма в Ираке 

Москва24 6 часов назад
Фото: Москва24
Небоевая учебная миссия НАТО по подготовке сил безопасности в Ираке поможет предотвратить угрозу возрождения терроризма в стране. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг журналистам в Брюсселе, сообщает РИА Новости.
По его словам, миссию еще должны одобрить участники саммита НАТО. Столтенберг подчеркнул, что это будет небоевая миссия, которая поможет Ираку предотвратить возрождение запрещенной в России террористической организации ИГИЛ и других группировок.
"Мы начнем новую учебную миссию в Ираке с сотнями инструкторов НАТО, мы также поможем создать военные училища и повысить профессионализм иракских сил", — добавил он.
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