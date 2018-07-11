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НАТО объявило о новой небоевой миссии в Ираке
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НАТО объявило о новой небоевой миссии в Ираке 

Российская Газета 11 июля 2018
Фото: Москва24
Государства НАТО начнут новую небоевую миссию в Ираке под предводительством Канады. Такое решение, как рассказал в среду, 11 июля, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, было принято по итогам первого дня саммита глав государств и правительств НАТО, стартовавшего в Брюсселе.
По его словам, миссия была запрошена властями Ирака и будет носить учебно-тренировочный характер. В ее состав войдут несколько сотен инструкторов, а командование возьмут на себя военные из Канады.
Кроме того, НАТО создаст военные училища для иракских силовиков. При этом, как подчеркнул Столтенберг, альянс не готов втягиваться в военные действия против террористов на территории Ирака. «Лучше обеспечивать предотвращение, чем вмешиваться», — заметил генсек.
Страны альянса также намерены расширить поддержку Иордании и Туниса в борьбе с террористической угрозой.
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