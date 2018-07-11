НАТО объявило о новой небоевой миссии в Ираке

Государства НАТО начнут новую небоевую миссию в Ираке под предводительством Канады . Такое решение, как рассказал в среду, 11 июля, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг , было принято по итогам первого дня саммита глав государств и правительств НАТО, стартовавшего в Брюсселе

По его словам, миссия была запрошена властями Ирака и будет носить учебно-тренировочный характер. В ее состав войдут несколько сотен инструкторов, а командование возьмут на себя военные из Канады.

Кроме того, НАТО создаст военные училища для иракских силовиков. При этом, как подчеркнул Столтенберг, альянс не готов втягиваться в военные действия против террористов на территории Ирака. «Лучше обеспечивать предотвращение, чем вмешиваться», — заметил генсек.