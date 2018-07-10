Мастер-классы по направлениям проекта «Московское долголетие» провели на Шарикоподшипниковской

Участники проекта «Московское долголетие» и специалисты ОСКАДа 6 июля совершили летнюю прогулку во дворе дома № 24 по улице Шарикоподшипниковская для создания хорошего настроения и с пользой для здоровья.

— В программе мероприятий прошли мастер-классы по шахматам и шашкам, гимнастика, скандинавская ходьба. Жители окрестных домов дружно присоединились к занятиям. Особенный успех имела скандинавская ходьба. Мужчины старшего возраста с удовольствием играли в шахматы, а женщинам понравилась гимнастика на свежем воздухе, поднимающая тонус организма и тренирующая суставы, — рассказала культурный организатор отдела социальных коммуникаций и активного долголетия центра социального обслуживания Южнопортового района Гаянэ Саргатян.

Приятная прогулка на свежем воздухе закончилась расслабляющими упражнениями, и участники проекта почувствовали себя отдохнувшими, бодрыми и полными сил. (еп)