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Сын Плющенко серьезно пострадал на тренировке
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Сын Плющенко серьезно пострадал на тренировке 

Дни.ру 26 минут назад
Фото: Дни.ру
На странице пятилетнего сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саши появилось видео, на котором фигурист успокаивает мальчика после сильного падения на льду. При этом сам спортсмен травмировал себе шею.
Несмотря на свой юный возраст пятилетний сын Плющенко и Рудковской уже является популярной фигурой в Сети. На просторах Instagram он известен как Гном Гномыч, а его подписчики регулярно имеют возможность наблюдать за тем, как тренируется и отдыхает ребенок.
Очередное видео на странице Александра Плющенко показало, что тренировки — это не только напряженная, но и опасная работа. «Травмы бывают в любом спорте, сейчас у меня травмирован папа, а на прошлой неделе я очень сильно упал, у меня болело колено», — написал Саша. «Хорошо что был папа Женя рядом и пожалел», — добавил он.
На записи видно, как Евгений Плющенко растирает сыну травмированное колено и отвлекает от боли, рассказывая хорошо знакому всем с детства присказку: «У собаки заболи, у кошки заболи, а у Саши не заболи». Ребенок. несмотря на все старания родителя, морщится от боли и, кажется, едва не плачет.
Отметим, сам Евгений Плющенко также получил серьезную травму, в результате которой он не может вертеть шеей и вынужден носить специальное удерживающее устройство. О произошедшем он сообщил своим подписчикам на английском языке.
Он отметил, что пока не сможет показать зрителям свою новую программу. «Я подготовил для Вас свое новое выступление, подготовил новые прыжки, сложные. Но я был травмирован», — объяснил фигурист. Он добавил, что проходит интенсивное лечение, чтобы как можно быстрее выздороветь и иметь возможность выйти на лед.
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