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Плющенко: подготовил новое сложно выступление, но получил травму
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Плющенко: подготовил новое сложно выступление, но получил травму 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что отказался от выступления в шоу в Японии из-за проблем со здоровьем.
«Я не могу сейчас кататься из-за проблем с шеей, не могу ей вращать. Я подготовил для вас новое выступление, новые сложные прыжки. Но получил травму. Надеюсь, мы скоро увидимся. Я буду здоровым, сильным и никогда не сдамся. Мне предстоит интенсивное лечение для того, чтобы скорее выздороветь.
Я бы хотел попросить у вас прощения. Я не смогу выступить на шоу «Принц на льду», которые пройдут 13,14,15 и 16 июля в Японии. Знаю, что вы готовились ко встрече со мной, ждали меня, и я тоже очень расстроен", — написал Плющенко на своей странице в сети «Инстаграм».
Посмотреть видео можно на странице Плющенко в сети «Инстаграм».
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