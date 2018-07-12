Плющенко: подготовил новое сложно выступление, но получил травму

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что отказался от выступления в шоу в Японии из-за проблем со здоровьем.

«Я не могу сейчас кататься из-за проблем с шеей, не могу ей вращать. Я подготовил для вас новое выступление, новые сложные прыжки. Но получил травму. Надеюсь, мы скоро увидимся. Я буду здоровым, сильным и никогда не сдамся. Мне предстоит интенсивное лечение для того, чтобы скорее выздороветь.

Я бы хотел попросить у вас прощения. Я не смогу выступить на шоу «Принц на льду», которые пройдут 13,14,15 и 16 июля в Японии. Знаю, что вы готовились ко встрече со мной, ждали меня, и я тоже очень расстроен", — написал Плющенко на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть видео можно на странице Плющенко в сети «Инстаграм».