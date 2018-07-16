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Евгений Плющенко отменил все выступления из-за травмы
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Евгений Плющенко отменил все выступления из-за травмы 

WDay.ru 44 минуты назад
Фото: WDay.ru
Сейчас фигурист проходит интенсивный курс лечения.
Весной 2017 года Евгений Плющенко объявил, что уходит из профессионального спорта.
«У меня было 15 операций, мне уже невозможно соревноваться с молодежью, — сказал тогда фигурист. — Когда мне прооперировали шейный отдел, я решил, что со спортом пора заканчивать».
Сейчас Плющенко, как и многие другие знаменитые фигуристы, подался в ледовые шоу. Фигурист выпустил уже несколько успешных проектов: «Снежный король», «Щелкунчик», «Принц на льду», с которыми гастролирует по всему миру.
К сожалению, в ближайшее время увидеть Плющенко фанаты не смогут. Опять дала о себе знать старая травма.
«Я не могу сейчас кататься из-за моих проблем с шеей — не могу ее повернуть, — рассказал фигурист к поклонникам в Instagram. — Я приготовил новое представление, новые прыжки, причем действительно непростые. Но случилась травма. Надеюсь, увижу вас снова совсем скоро. Я буду сильным и не сдамся. Сейчас прохожу интенсивное лечение, чтобы быстрее оправиться от травмы».
Евгению пришлось отменить выступления в Японии. Шоу «Принц на льду» было запланировано в Токио на все дни с 13 по 16 июля. Причем по два выступления в день.
«Простите меня, — обратился Плющенко к японским фанатам. — Сейчас я не в состоянии выйти на лед. Я знаю, вы готовились к встрече со мной, вы ждали меня. Я тоже очень расстроен. Спасибо большое за понимание. Скоро увидимся!»
Плотный гастрольный график Плющенко отводит ему на восстановление чуть больше месяца. В середине августа фигуриста вновь ждут в Японии.
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