Евгений Плющенко отменил все выступления из-за травмы

Сейчас фигурист проходит интенсивный курс лечения.

Весной 2017 года Евгений Плющенко объявил, что уходит из профессионального спорта.

«У меня было 15 операций, мне уже невозможно соревноваться с молодежью, — сказал тогда фигурист. — Когда мне прооперировали шейный отдел, я решил, что со спортом пора заканчивать».

Сейчас Плющенко, как и многие другие знаменитые фигуристы, подался в ледовые шоу. Фигурист выпустил уже несколько успешных проектов: «Снежный король», «Щелкунчик», «Принц на льду», с которыми гастролирует по всему миру.

К сожалению, в ближайшее время увидеть Плющенко фанаты не смогут. Опять дала о себе знать старая травма.

«Я не могу сейчас кататься из-за моих проблем с шеей — не могу ее повернуть, — рассказал фигурист к поклонникам в Instagram. — Я приготовил новое представление, новые прыжки, причем действительно непростые. Но случилась травма. Надеюсь, увижу вас снова совсем скоро. Я буду сильным и не сдамся. Сейчас прохожу интенсивное лечение, чтобы быстрее оправиться от травмы».

Евгению пришлось отменить выступления в Японии . Шоу «Принц на льду» было запланировано в Токио на все дни с 13 по 16 июля. Причем по два выступления в день.

«Простите меня, — обратился Плющенко к японским фанатам. — Сейчас я не в состоянии выйти на лед. Я знаю, вы готовились к встрече со мной, вы ждали меня. Я тоже очень расстроен. Спасибо большое за понимание. Скоро увидимся!»

Плотный гастрольный график Плющенко отводит ему на восстановление чуть больше месяца. В середине августа фигуриста вновь ждут в Японии.

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