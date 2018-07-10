Евгений Хитров в шоу «Претендент»: фотокарточки участников

24 августа на телеканале EPIX стартует очередной сезон популярного шоу «Претендент» (The Contender).

16 профессиональных боксёров-средневесов, среди которых украинец Евгений Хитров (16-1, 13 КО), определят победителя, которому достанутся $250 тысяч. Среди наиболее известных боксёров, побеждавших в шоу — бывшие чемпионы мира американец Серхио Мора (29-5-2, 9 КО) и камерунец Сакио Бика (34-7-3, 22 КО).

Тренировать боксёров будут легендарные наставники Фредди Роуч и Назим Ричардс. А одним из ведущих шоу будет некогда лидер рейтинга P4P американец Андре Уорд

В новом сезоне примут участие:

Тайрон Брансон (26-6-2, 24 КО) из США

Шейн Мосли-мл. (10-2, 7 КО) из США,

Морган Фитч (18-1-1, 8 КО) из США,

Маркос Эрнандес (11-1-1, 3 КО) из США,

Малкольм Макаллистер (9-1, 8 КО) из США,

Ламар Расс (17-2, 8 КО) из США,

Евгений Хитров (16-1, 13 КО) из Украины

Джеральд Шеррелл (8-0, 4 КО) из США,

Эрик Уокер (15-1, 8 КО) из США,

Девон Ли (10-3-1, 5 КО) из США,

Кватавиус Кеш (10-0, 7 КО) из США,

Брэндон Адамс (17-2, 12 КО) из США,

Дэнни Валдивиа (14-2, 10 КО) из Мексики

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