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Евгений Хитров в шоу «Претендент»: фотокарточки участников
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Евгений Хитров в шоу «Претендент»: фотокарточки участников 

Vringe.com 7 часов назад
Фото: Vringe.com
24 августа на телеканале EPIX стартует очередной сезон популярного шоу «Претендент» (The Contender).
16 профессиональных боксёров-средневесов, среди которых украинец Евгений Хитров (16-1, 13 КО), определят победителя, которому достанутся $250 тысяч. Среди наиболее известных боксёров, побеждавших в шоу — бывшие чемпионы мира американец Серхио Мора (29-5-2, 9 КО) и камерунец Сакио Бика (34-7-3, 22 КО).
Тренировать боксёров будут легендарные наставники Фредди Роуч и Назим Ричардс. А одним из ведущих шоу будет некогда лидер рейтинга P4P американец Андре Уорд.
В новом сезоне примут участие:
Тайрон Брансон (26-6-2, 24 КО) из США,
Шейн Мосли-мл. (10-2, 7 КО) из США,
Морган Фитч (18-1-1, 8 КО) из США,
Маркос Эрнандес (11-1-1, 3 КО) из США,
Малкольм Макаллистер (9-1, 8 КО) из США,
Ламар Расс (17-2, 8 КО) из США,
Джон Томпсон (18-3, 6 КО) из США,
Джон Джексон (21-3, 14 КО) из Виргинских Островов,
Евгений Хитров (16-1, 13 КО) из Украины,
Джеральд Шеррелл (8-0, 4 КО) из США,
Эрик Уокер (15-1, 8 КО) из США,
Девон Ли (10-3-1, 5 КО) из США,
Кватавиус Кеш (10-0, 7 КО) из США,
Брэндон Адамс (17-2, 12 КО) из США,
Дэнни Валдивиа (14-2, 10 КО) из Мексики,
Майкл Мур (15-1, 7 КО) из США.
Смотрите также: Стильные постеры Евгения Хитрова и остальных участников шоу «Претендент»: фото
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