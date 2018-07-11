Два детских сада откроются в Нижнем Новгороде после капремонта в сентябре

Два обновленных детских сада в Нижнем Новгороде будут готовы принять первых воспитанников уже в сентябре 2018 года. Об этом сообщил председатель комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман на внеочередной заседании 11 июля.

Напомним, речь идет о садиках на улицах Есенина и Трамвайной, где в настоящее время ведется капитальный ремонт. На его завершение требуется 22 млн рублей. Большая часть этой суммы — 21 млн рублей — будет выделена из областного бюджета.

Как пояснил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов , ранее в этих зданиях действительно размещались детские сады, но затем они использовались не по назначению.

«Сейчас мы завершаем ремонт, но, к сожалению, при планировании затрат не были учтены фасадные работы на одном из зданий и благоустройство территории около второго. В настоящее время получено гарантийное письмо от губернатора и выделении средств», — сказал Панов.