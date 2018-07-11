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Два детских сада откроются в Нижнем Новгороде после капремонта в сентябре
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Два детских сада откроются в Нижнем Новгороде после капремонта в сентябре 

В городе N 11 июля 2018
Фото: В городе N
Два обновленных детских сада в Нижнем Новгороде будут готовы принять первых воспитанников уже в сентябре 2018 года. Об этом сообщил председатель комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман на внеочередной заседании 11 июля.
Напомним, речь идет о садиках на улицах Есенина и Трамвайной, где в настоящее время ведется капитальный ремонт. На его завершение требуется 22 млн рублей. Большая часть этой суммы — 21 млн рублей — будет выделена из областного бюджета.
Как пояснил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, ранее в этих зданиях действительно размещались детские сады, но затем они использовались не по назначению.
«Сейчас мы завершаем ремонт, но, к сожалению, при планировании затрат не были учтены фасадные работы на одном из зданий и благоустройство территории около второго. В настоящее время получено гарантийное письмо от губернатора и выделении средств», — сказал Панов.
Напомним, новый садик в микрорайоне «Зенит» также примет детей в сентябре.
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