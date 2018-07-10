Апелляционный суд отменил решение о запрете эксплуатации свалки «Лесная» в Подмосковье

МОСКВА , 10 июля. / ТАСС /. Десятый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции о запрете эксплуатации мусорного полигона «Лесная» в Серпуховском районе Московской области . Соответствующая информация была опубликована в картотеке арбитражных дел.

Ранее сообщалось, что в апреле Арбитражный суд Московской области постановил закрыть свалку по иску администрации Серпуховского района к оператору полигона — компании «Скайвэй». В резолютивной части постановления апелляционной инстанции по этому делу во вторник в системе отобразилось: «Отменить решение, принять новый судебный акт».

По данным министерства экологии и природопользования Московской области, на «Лесной» неоднократно фиксировались нарушения природоохранного законодательства. В декабре 2017 года оператор начал возводить на полигоне систему утилизации свалочного газа, чтобы нивелировать его воздействие на жителей ближайших поселений.

Согласно материалам регионального минэкологии, «Лесная» должна работать до 2021 года включительно и принимать до 600 тыс. тонн мусора в год.