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Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету хуситов
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Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету хуситов 

РИА Новости 7 часов назад
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили ракету, запущенную йеменскими повстанцами из шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) по провинции Джизан на юге страны, сообщает саудовский канал al-Ekhbariya.
Ранее арабские СМИ сообщали, что хуситы заявили о запущенной ими баллистической ракете типа «Бадр-1» по экономическому центру в Джизане.
"Силы ПВО (Саудовской Аравии — ред.) перехватили ракету, запущенную повстанцами-хуситами по провинции (города — ред.) Эш-Шукайк (провинция Джизан — ред.)", — говорится в сообщении телеканала.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно обстреливают саудовскую территорию.
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