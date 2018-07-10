Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету хуситов

Ранее арабские СМИ сообщали, что хуситы заявили о запущенной ими баллистической ракете типа «Бадр-1» по экономическому центру в Джизане.

"Силы ПВО (Саудовской Аравии — ред.) перехватили ракету, запущенную повстанцами-хуситами по провинции (города — ред.) Эш-Шукайк (провинция Джизан — ред.)", — говорится в сообщении телеканала.